Entra in una galleria e rischia di essere investito sulla linea del Sempione

Attimi di panico alle prime luci del giorno di mercoledì sulla linea ferroviaria del Sempione. Una persona che stava cercando di entrare a piedi in una galleria è stata quasi investita da un treno merci.

Subito è scattato l'allarme. Una segnalazione è arrivata alla Polizia Ferroviaria che si è recata sul posto per cercare la persona, che per nel frattempo si era dileguata. Si sono registrati disagi al traffico ferroviario. Un treno è stato soppresso mentre altri convogli, utilizzati dai frontalieri per raggiungere la vicina Svizzera sono stati fatti partire da Iselle.