Un gravissimo incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 14.00 oggi, sabato 2 agosto, a Villadossola, in piazza della Repubblica. Un operaio 30enne è morto folgorato mentre si trovava su una piattaforma a sei metri d’altezza. Sul posto il personale del 118 che ha tentato di rianimarlo, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Il giovane era impegnato nello smantellamento del ponteggio sul condominio sopra la ex Banca d'Intra, da poco ristrutturato.