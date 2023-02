Nuovi operatori sociali generici alla Croce Rossa

Si è svolto dal 9 gennaio al 22 gennaio il secondo corso per Operatore sociale generico alla Croce Rossa di Domodossola. L'iniziativa si è svolta in parte online, con esame finale in presenza.

“Possiamo annoverare ben dieci Operatori -spiega la presidente Giulia Margaroli-. È stato un momento formativo molto importante che ha offerto nuovi spunti e un bagaglio culturale importante che la direttrice del corso Rita Di Francesco, la psicologa Susanna Fontaneto della Croce Rossa di Borgomanero e l’assistente sociale Bima Luigina, hanno messo a disposizione dei discenti. Altri strumenti per meglio affrontare le vulnerabilità e le difficoltà che emergono nell’approccio con l’Area Sociale ed i nostri assistiti. Con cuore, passione, garbo e, sempre in punta di piedi. Ringrazio la carissima Rita e le sue collaboratrici per avere accolto la mia richiesta di istituire questo corso cui tenevo moltissimo. So che lo stesso ha suscitato molto interesse e ora bisognerà imbastire degli ambiti di intervento, fattibili e che vengano mantenuti nel tempo”.