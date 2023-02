Calcio: Nicolò Zaniolo parte per la Turchia per un contratto con la squadra del Galatasaray

Il calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo sembra essere volato per Istanbul, in Turchia. Il giovane è pronto a firmare il contratto con la squadra del Galatasaray , ma scopriamo insieme il tutto come si è svolto. Tutti gli utenti possono usufruire dei vantaggi promozionali offerti dai portali come il famoso bookmaker Betwinner, che regala bonus e ricchi premi all'accesso sul sito.

Nicolò Zaniolo in Turchia

Per il giocatore dei giallorossi, è arrivata la trattativa per il suo trasferimento in Turchia al Galatasaray. La Roma subito ha accettato per una cifra di 25 Milioni di euro, ed il ragazzo è subito partito da Milano verso la città di Istanbul. Nicolò Zaniolo inoltre, si sottoporrà immediatamente alle visite mediche per iniziare presto al Galatasaray, insieme a lui sono partiti i suoi genitori e sua sorella Benedetta, l’avvocato Giuseppe Pesce ed il suo agente. Tra la Roma e la squadra turca, si discute per la chiusura definitiva del contratto, da una parte, Nicolò Zaniolo forse è felice perchè desiderava così tanto andare via dai giallorossi e finalmente ce l'ha fatta si può dire a trovare una squadra interessata ad acquistarlo. Per il derby Juventus Domo e Piedimulera, seguire la partita e avere maggiori informazioni clicca qui.

Il contratto

Il giovane calciatore ex ormai della squadra capitolina, ha firmato un contratto fino a 2027 e da come sembra guadagner è 3,6 milioni a stagione, anche se l’è una clausola rescissoria di 35 milioni che gli potrebbe permettere di giocare nei campionati europei. La notizia infatti, la lancia la madre di Nicolò Zaniolo tramite un post sui social network, dove nel video c'è un'auto che percorre l'autostrada in viaggio verso Milano e dove nel riflesso del finestrino si vede l'ex della Roma. In seguito Nicolò Zaniolo e la sua famiglia sono partiti con l'aereo da Milano per la città di Istanbul per poi raggiungere Galatasaray. Difatti, appena il club dei giallorossi ha detto sì, il giovane non ha perso tempo per correre verso il suo nuovo futuro, ci sono ancora alcuni dettagli a Trigoria per ricevere la somma della vendita del calciatore.

Nicolò Zaniolo fa arrabbiare i tifosi

Dopo la sua partenza, Nicolò Zaniolo posta qualcosa sui social network mentre è in aereo verso la Turchia. Infatti il giovane ha postato una fotografia con le gambe incrociate, molto simile a quelle che ha messo anche il tecnico José è Mourinho. I tifosi giallorossi si sono arrabbiati e molto infastiditi perchè hanno interpretato il post come mancato rispetto all'allenatore e alla squadra della Roma. Inoltre in tanti lo hanno chiamato anche " infame" e infuriati hanno commentato quella che per loro è una presa in giro da parte di Nicolò Zaniolo dove si commenta: “ Jos è Mourinho ti ha sempre difeso e tu ti comporti male? Non raggiungerai mai i suoi trofei “. Poi un altro tifoso scrive: “ Non sai quanto devi mangiare ancora prima di essere come il nostro tecnico!“. Poi ancora altri commenti come: “Ringrazia che uno come Jos è Mourinho ti ha rivolto la parola. e tu che fai? ti permetti di fare dell’ironia?“. Un altro ancora poi ha concluso: “ Sei proprio così piccolo da essere un mezzo uomo “. Insomma Nicolò Zaniolo se ne va prendendo in giro la Roma e i tifosi come se ce l'avesse con il mondo intero.