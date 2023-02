La salvezza passa dal derby tra Juventus Domo e Piedimulera

Sarà una partita decisiva. Lo dicono da entrambe le parti. Il derby di Promozione tra Juventus Domo e Piedimulera può segnare il futuro delle due squadre in quest’annata. Vuoi perché vincere il derby darebbe morale e linfa vitale a chi fa i tre punti, vuoi perché siamo in una fase decisiva del campionato. Con una classifica che per entrambe è anemica assai.

Il Piedimulera è penultimo con 15 punti, la Juventus Domo terz’ultima con 19. La prima squadra fuori dai play out è lo Sparta a 24 punti. Quindi la partita dello stadio Curotti sarà fondamentale.

La Juventus Domo ci arriva non bene: non vince da sette turni, durante i quali ha fatto solo 3 punti. Il Piedimulera è reduce dall’aver raccolto 4 punti in due partite.

Moreno Ceschi, attaccante del Piedimulera con 11 gol ''in carniere'', è ottimista: ‘’Sarà una bella partita, un bel derby; anche perché siamo ormai attaccate in classifica e noi con l’arrivo del nuovo mister Purcu abbiamo ricevuto nuovi stimoli. Pur se Moz èuna brava persona col quale mi ero trovato bene e forse ha pagato un po’ di inesperienza, ma i motivi della brutta partenza sono diversi. Noi però siamo un gruppo unito, un bellissimo gruppo’’.

‘’Siamo carichi – aggiunge Ceschi – e sappiamo che è importante. Non ti dico che è l’ultima spiaggia perché vincendo si avvicineremmo a loro, tenendo conto che poi abbiamo un filotto di partite difficili perché giochiamo con le prime’’.

Che sia una partita delicata lo sa anche il tecnico granata Michael Nino , che arriva da una sconfitta che brucia ancora. ‘’A Omegna - racconta – abbiamo subito il gol e poi sbagliato un rigore e lì ci siamo disuniti. Ora col Piedimulera sarà una vera finale. In settimana abbiamo lavorato bene e spero che la fortuna giri un po’ dalla nostra parte, perché siamo in debito ’’. La Juventus Dono farà ancora a meno di Scibetta e Soncin, per il quale la società ha fatto ricorso per la riduzione delle 7 giornate di squalifica.