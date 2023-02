Ambientalisti sotto accusa all'assemblea provinciale dei pescatori

'‘Una follia’’ l’ha definita Alessandro Lana, presidente della Provincia. ‘'Talebani dell’ideologia che creano problemi ‘’ ha aggiunto Giacomo Pellegrino, presidente regionale dei pescatori. Invece il consigliere regionale Alberto Preioni ha parlato di ''una estremizzazione ambientalista che è abbastanza diffusa ‘’.

Accuse rivolte agli ambientalisti che hanno firmato il ricorso al Tar contro l’immissione nei corsi d’acqua delle trote fario, perché ritenute non autoctone. Ricordo, quello di Legambiente, Lipu, Pro Natura e Wwf , che il Tribunale amministrativo ha accolto in via cautelativa, in attesa dell’udienza di merito del 19 settembre.

Ma l’assemblea provinciale dei pescatori, svoltasi domenica mattina a Villadossola, non ha risparmiato critiche agli ambientalisti ‘colpevoli’ di aver bloccato l’immissione di una specie che nei corsi d’acqua c’è da centinaia di anni.

‘'Il grave è che questo ricorso al Tar è partito dal nostro territorio – ha detto il presidente Lana - . E ora la mancata semina sta diventando un vero problema’’.

‘’Ci sono studi che contrastano con l’opinione di questi talebani dell’ideologia’’ ha aggiunto Pellegrino, responsabile regione della Fipsas. ‘’Questo tipo di trota è presente da centinaia di anni - ha detto il consigliere Preioni - . Se dicono che questa trota non è autoctona portino le prove questi signori….’’

Anche il presidente provincia Gian Mauro Bertoia non è stato tenero. ‘Il ricorso al Tar è una assurdità – ha detto - . Intanto solo nel Vco è stato fatto un ricorso ma questi signori credono che il problema sia la trota fario. Non le 150 centraline idroelettriche e quelle in arrivo, che proliferano ovunque. Non i cormorani che razziano i nostri corsi d’acqua. Non le non funzionanti scale di risalita realizzate o i lavori in alveo fatti nei periodi sbagliati’’.