Torna il Triathlon Internazionale di Mergozzo-Vco

E' già in moto da tempo la macchina organizzativa di Dimensione Sport per la 29° edizione del triathlon internazionale di Mergozzo-VCO, in calendario la prossima settimana, domenica 19, con partenza alle 10 dalla splendida piazza Cavour di Mergozzo.Tutte e tre le frazioni si svilupperanno su percorsi multilap, che interesseranno l’intero territorio del Vco.



Il nuoto di 1.9 km prevede due giri, con uscita all’australiana e spettacolare tuffo dal pontile al termine del primo. Anche i giri per il ciclismo per un totale di 90 km, dal tracciato filante, sono due. Quattro i giri di corsa per un totale di 21 km, i quali si svolgeranno su un percorso chiuso al traffico e porteranno gli atleti sul lungolago.La gara si potrà affrontare gareggiando individualmente e anche a staffetta. Grazie alla indispensabile collaborazione con la Fondazione Comunitaria del VCO e il Comune di Mergozzo, sarà presente anche la sezione del paratriathlon.In occasione della manifestazione, si rende noto a tutti gli automobilisti che il Ponte della Masona (Comune di Vogogna), durante la frazione ciclistica, per ragioni di sicurezza, verrà chiuso dalle 10 alle 14. Anche l`uscita della SS33 per Mergozzo direzione sud e direzione nord, dalle ore 10:00 alle ore 13:30 verrà chiusa.



Inoltre bisognerà prestare molta attenzione, sempre nella medesima fascia oraria, nel tratto stradale da Mergozzo a Beura Cardezza. Per tutti i residenti nel comune di Mergozzo, verrà garantita dalla protezione Civile del luogo, come di consueto, una scorrevole viabilità.