Guardia di finanza, concorso per 69 allievi ufficiali

Concorso per l’ammissione di 69 allievi ufficiali per la Guardia di Finanza.

È stato indetto per l'anno accademico 2023/2024 il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 69 allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale - all'Accademia della Guardia di finanza. Il bando è pubblicato sul portale del reclutamento www.inpa.gov.it.

La domanda di partecipazione, da presentare entro le ore 12.00 del 16 febbraio 2023, deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo “https://concorsi.gdf.gov.it”

Sul sito internet www.gdf.gov.it - area “Concorsi” è possibile prendere visione del bando e acquisire ulteriori e informazioni di dettaglio.