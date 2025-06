Torna l'allerta gialla per temporali sul Vco

Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per temporali sul territorio del Vco, in particolare per il tardo pomeriggio e la serata di oggi, sabato 14 giugno. Sono infatti previsti temporali con possibili allagamenti, caduta di alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante.

Secondo Arpa, sono previsti in serata “Rovesci e temporali deboli sparsi nelle vallate alpine; fenomeni più probabili e con picchi moderati sul Piemonte nordoccidentale, dove non si esclude la possibilità di locali nubifragi e grandine. Domani pomeriggio – domenica 15 giugno - instabilità più marcata, con fenomeni più diffusi sui settori a nord del Po”.