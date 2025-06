Un concorso fotografico per celebrare i 100 anni dell'impianto idroelettrico di Rovesca

Per celebrare i 100 anni dell’impianto di Rovesca, in collaborazione con Enel Green Power Italia srl e con il comune di Antrona Schieranco, l’ente di gestione delle aree protette dell’Ossola propone un concorso fotografico dal titolo “Acqua ed energia in Valle Antrona”.

Ciascun concorrente potrà partecipare con una singola fotografia, in una delle due categorie proposte: la prima riguarda i “paesaggi idroelettrici in Valle Antrona”, che comprende immagini di taglio paesaggistico in cui gli elementi dell’idroelettrico costituiscano un carattere determinante e distintivo del paesaggio rappresentato, in maniera chiara e riconoscibile. La seconda categoria è “Infrastrutture idroelettriche in Valle Antrona”, che riguarda immagini di taglio tecnico, artistico, di dettaglio rappresentanti singoli elementi o infrastrutture (ad esempio dighe, opere di presa, condotte forzate, infrastrutture di collegamento, case di guardiania), anche al dettaglio di particolare costruttivo.

Il concorso prende il via il 15 giugno e termina il 15 luglio. L’iscrizione è gratuita; chi volesse partecipare dovrà inviare all’indirizzo protocollo@areeprotetteossola.it la fotografia insieme alla scheda di iscrizione disponibile sul sito delle aree protette dell’Ossola e all’informativa sul trattamento dei dati personali.

La prima parte del concorso di conclude il 20 luglio, quando saranno comunicati i vincitori della prima fase (contestualmente, verranno comunicate data e luogo della premiazione). Successivamente, le fotografie dei 15 vincitori saranno esposte all’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola: qui il pubblico potrà votare la propria preferita, decretando così i tre vincitori finali.