Domodossola, approvato il debito fuori bilancio da 500 mila euro per l’emergenza alluvione a Monteossolano

E' stato riconosciuto dal consiglio comunale il debito fuori bilancio per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per 500 mila euro a seguito degli eventi alluvionali di aprile che hanno interessato Monteossolano e Borgata Baceno. L'atto ora verrà trasmesso alla Corte dei Conti. Ad illustrare il punto l'assessore al bilancio Gabriella Giacomello, che ha evidenziato che lo stanziamento dei fondi era già avvenuto con una variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale il 29 aprile. Maria Elena Gandolfi, consigliera della Lega, pur non mettendo in discussione lo stanziamento ha espresso alcune critiche: “E' nostro dovere dare voce agli abitanti di Monteossolano. Sono passati due mesi, come amministrazione avete preso misure di sostegno, forse non sufficienti, e gli abitanti della frazione si sono organizzati come hanno potuto: la spesa trasportata con le carriole, le auto lasciate a valle della frana e nelle immediate vicinanze per fare la spola sul tratto interrotto, il carburante portato alla frazione con le taniche. E la sera devono affrontare a piedi un tratto di bosco senza illuminazione.

Un’ulteriore preoccupazione: i bomboloni del gas sono agli sgoccioli.

Non basta lo stanziamento, servono tempi certi, comunicazione costante e un presidio concreto sul posto. Ci auguriamo – come è stato dichiarato in Commissione – che i lavori si concludano davvero entro il 15 luglio e che Monteossolano smetta di essere un’isola montana”.

Anche Angelo Tandurella di Fratelli d'Italia si è soffermato sulla carenza di illuminazione del tratto pedonale “in un'area – ha detto – soggetta al passaggio di animali selvatici”. Serviva a suo avviso anche una maggior comunicazione con gli abitanti. Critiche poi sulla lentezza dei lavori, questione questa evidenziata anche dal consigliere di Impegno Civico Simone Racco.

A queste critiche ha replicato il sindaco Lucio Pizzi : “Stiamo intervenendo per realizzare una fondazione di cemento armato e un doppio filare di micropali. Subito dopo l'evento alluvionale ho organizzato una riunione per capire dove si potessero reperire le risorse. Abbiamo provveduto ad un intervento di 290 mila euro. Abbiamo organizzato una riunione con la protezione civile per capire cosa fare, prima che cedesse ulteriormente la strada. Neppure io sono soddisfatto della tempistica, ho sollecitato gli uffici. Non ho però avuto altre lamentele dagli abitanti, tipo quella della carenza del gas o delle difficoltà di approvvigionamento altrimenti avrei provveduto a trovare soluzioni. Per le necessità degli abitanti c'è la consulta, il presidente sa dove trovarmi in qualsiasi momento”.

L'ordine del giorno è passato con i voti della maggioranza e dei consiglieri di minoranza Simone Racco e Marco Bossi di Impegno Civico per Domodossola, di Maria Elena Gandolfi della Lega e di Angelo Tandurella di Fratelli d'Italia si è invece astenuto il consigliere del Pd Claudio Miceli.