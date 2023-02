Scommesse e giochi, mercato in crescita in Europa nel 20

Per il comparto delle scommesse e dei giochi online/offline, il 2022 in Europa è stato un anno più che positivo. Sulla base dei dati resi noti dalla European Gaming and Betting Association (EGBA), il mercato ha registrato entrate in crescita a 108,5 miliardi di euro, con un incremento del 23 per cento rispetto all’anno precedente.

Entrando più nel dettaglio dei numeri, gli introiti derivanti dal mercato del gioco in Europa hanno registrato un incremento dell'8 per cento rispetto ai dati pre-pandemia del 2019. Tra i motivi della maggiore raccolta, innanzitutto la crescita delle entrate prodotte nelle sale da gioco terrestri, a seguito della riapertura di ricevitorie e locali fisici dopo i lockdown degli anni precedenti. L’aumento è stato pari al 34 per cento rispetto al 2021.

Un contributo molto importante è stato fornito anche dal gioco online, con entrate in crescita dell’8 per cento nel 2022 sul 2021. A trainare i numeri, sia i casinò online sia le giocate sullo sport, queste ultime soprattutto nella versione scommesse live , sempre più la modalità preferita dagli appassionati per la possibilità di scommettere live durante lo svolgimento dei match di calcio, basket, volley e tante altre discipline.

L’EGBA ha pubblicato i dati in base ai report provenienti da alcuni dei principali colossi del betting, fra cui i brand di bet365, Betsson Group, Kindred Group, William Hill, Entain e Flutter.

I vertici dell’associazione hanno tenuto a sottolineare come le partite della Coppa del Mondo di Calcio hanno contribuito per buona parte ai rialzi registrati dagli operatori nel 2022, sorretti inoltre da una serie di risultati imprevedibili e favorevoli ai bookmakers, permettendo loro di accrescere i profitti.

Le scommesse sportive nel nostro paese hanno generato ricavi per il 46% sul totale, gli introiti derivanti dai casinò online hanno toccato il 50%. Nel 2022 in Italia risultano attivi oltre 7 milioni di conti gioco online, per un incremento di 6 punti percentuali sul 2021.

Un comparto in buona salute, spinto in alto anche dall’inserimento di nuovi giochi, la presenza di allettanti bonus e promozioni, di servizi sempre più all’avanguardia per invogliare i nuovi utenti ad aprire un conto gioco. Le stime per il 2023 sono altrettanto positive, anche grazie alla ripresa di tutti i principali campionati di calcio e di competizioni internazionali come la Champions League.

Casinò e slot rappresentano un mercato che vale ogni anno oltre 2 miliardi di euro nel nostro paese, seguito proprio dalla scommesse sportive con ricavi superiori a quota 1,5 miliardi. Una tendenza attesa in ulteriore crescita nel nuovo anno.