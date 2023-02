Alunni delle Milani ai campionati junior di matematica

Le classi quarte e quinte della scuola Milani parteciperanno il primo marzo alla prima fase dei Campionati junior di Matematica. È questa la settima edizione dell'iniziativa che Mateinitaly organizza con la collaborazione dell'Università Bocconi.

Saranno 43 gli alunni della scuola primaria Milani e 3 di quella di Calice. “È un’occasione in cui i nostri allievi possono mettersi alla prova e cercare di misurare le proprie attitudini – spiega la dirigente didattica Patrizia Taglianetti - , contando sul nostro sostegno. I ragazzi che abbiamo soprannominato “Alfieri della matematica”, si sfideranno in una serie di giochi matematici che gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti, coadiuvati dalle docenti Daniela Surace, Sara Vadalà e Laura Minini.

“I Campionati junior – prosegue la dirigente didattica - possano essere uno strumento molto utile per supportare il lavoro in matematica di tutta la classe, in un clima sereno e di gioco, riservando anche piacevoli e inaspettate sorprese dal punto di vista dei risultati. Non c’è ansia di valutazione scolastica, ma solo la normale apprensione che c'è in una bella sfida tra amici e la partecipazione è assolutamente su base volontaria, le difficoltà dei giochi proposti sono previste in funzione delle diverse classi frequentate. I ragazzi si stanno allenando ormai da un mese e sono molto emozionati per la sfida che li attende”.

Dopo la prova, una Commissione, nominata da Mateinitaly, correggerà i fogli-risposte e invierà alla docente responsabile i nominativi dei primi 3 classificati della sua scuola, per ogni categoria, entro il 16 aprile 2023, alla finale italiana di maggio 2023 saranno ammessi i bambini che avranno già avuto modo di confrontarsi con risultato positivo, in ogni caso verrà premiato ogni singolo partecipante.

In questi giorni inoltre, i ragazzi di quinta delle scuole Milani affronteranno l’esame Cambridge English Young Learners, dopo un lungo periodo di approfondimento della lingua inglese con docenti madrelingua.