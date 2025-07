Crevoladossola , dal prossimo anno scolastico un nuovo scuolabus

L’amministrazione comunale di Crevoladossola ha annunciato l’acquisto di un nuovo scuolabus che entrerà in funzione con l’inizio del prossimo anno scolastico. Un investimento mirato a rafforzare la qualità e la sicurezza del trasporto scolastico dedicato agli alunni delle scuole del territorio.

Il mezzo, moderno e completamente attrezzato, dispone di 29 posti a sedere dotati di cinture di sicurezza e di due postazioni dedicate agli accompagnatori. Tra le dotazioni più rilevanti figurano il sistema di climatizzazione, le telecamere di sorveglianza e i sensori di movimento, a garanzia di un servizio efficiente, sicuro e confortevole.

Il costo complessivo del nuovo scuolabus è di 84.000 euro, coperto in parte con un contributo di 40.000 euro da parte della Regione Piemonte, mentre il restante importo è stato finanziato direttamente dal bilancio comunale.

Questo intervento si inserisce in un più ampio percorso di miglioramento dell’offerta scolastica locale: solo lo scorso anno è stata inaugurata la nuova scuola elementare, mentre sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido, la cui apertura è prevista per il prossimo anno.

Con l’acquisto del nuovo scuolabus, il Comune riafferma il proprio impegno nel sostenere le famiglie, garantendo il diritto allo studio e investendo in servizi che rafforzano la coesione e il futuro della comunità.