Crescono i treni settimanali tra Kaldenkirchen e Domo II

Sono 34 i treni che settimanalmente collegano Kaldenkirchen a Domodossola e viceversa. Cargobeamer Italia, la società che il 25 Marzo 2021 aveva acquistato da Ferrovie dello Stato alcune aree dello Scalo Ferroviario di Domo2 per realizzare il suo primo terminal intermodale in Italia. CargoBeamer operava già un servizio di trasporto intermodale da Domodossola a Kaldenkirchen (Germania) dal 2015, ma ora la frequenza del servizio è in continuo aumento.

Dalle otto coppie iniziali ora, da febbraio di quest’anno, Cargobeamer opera sulla tratta ferroviaria con 17 coppie di treni. In tutto 34 convogli tra la Germania e Italia: 3 partenze giornaliere da Kaldenkirchen e tre da Domodossola dal lunedì al venerdì, due coppie il sabato.

‘’Ogni rimorchio su questo corridoio consente di risparmiare circa il 72% delle emissioni di CO2 - spiega CargoBeamer - , riduciamo l'impronta di carbonio sui trasporti alpini di 668.000 kg di CO2 ogni settimana’’