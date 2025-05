Disagi al traffico da questa mattina in entrata e in uscita da Domodossola. La causa è la chiusura in entrambe le direzioni del sottopasso di Regione Nosere.

Una chiusura di due giorni necessaria per dei lavori ad un tombino, che già da tempo era stato coperto con una lastra di metallo.

Le code si sono registrate soprattutto in entrata città