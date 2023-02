Galleria 'Masera' sulla statale 337 chiusa al traffico per sei notti

Anas ha programmato l’intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione all’interno della galleria ‘Masera’, tra il km 4,800 e il km 5,800 della strada statale 337 “della Valle Vigezzo”, nell’ambito dell’omonimo territorio comunale di Masera.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza sia per l’utenza in transito che per le maestranze impegnate nelle lavorazioni, è prevista la chiusura al traffico della galleria. Al fine di mitigare i disagi per la circolazione, le lavorazioni saranno eseguite nella sola fascia oraria notturna 21:00 – 4:30 da lunedì 27 febbraio fino a sabato 4 marzo.

Il progetto di intervento prevede il completo rifacimento dell’impianto di illuminazione con l’installazione di 126 punti luce con tecnologia Led a basso consumo energetico.