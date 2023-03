In Consiglio comunale l'approvazione del bilancio di previsione

È convocato per giovedì 9 marzo 2023, in sessione ordinaria, il Consiglio comunale di Domodossola. L'amministrazione invita la cittadinanza ad assistere alla seduta consiliare. Presso la sala storica del Palazzo Municipale alle ore 21 verrà discusso e trattato il seguente Ordine del Giorno:

Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote anno 2023

Approvazione Documento Unico di Programmazione 2023-2024-2025.

Approvazione bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025.

Approvazione Bilancio di previsione 2023 dell'Azienda Speciale Pluriservizi Farmacia Comunale.

Integrazioni e modifiche al Regolamento speciale relativo all’armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21.03.2007.

Acquisizione al patrimonio comunale di terreni occupati da sede stradale lungo l'intersezione fra la S.P. 166 in regione Nosere ed il raccordo della S.S. 33 del Sempione uscita Domo nord.

Mozione del gruppo consiliare "Lega Salvini Piemonte" recante "Benessere e tutela degli animali nel Comune di Domodossola, situazione gatti".

Mozione del gruppo consiliare "Partito Democratico" volta ad istituire n. 5 borse di studio in memoria del dott. prof. Ettore Tibaldi.

Ordine del giorno del gruppo consiliare "Lega Salvini Piemonte" recante "Contrasto alla direttiva dell'Unione Europea di obbligo di prestazione energetica E entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali".

Interrogazione del gruppo consiliare "Lega Salvini Piemonte" in merito alla viabilità cittadina e alle criticità della mobilità urbana.

Interrogazione del gruppo consiliare "Lega Salvini Piemonte" circa l'area interna al Collegio Rosmini adibita a parcheggio.

Interrogazione del gruppo consiliare "Lega Salvini Piemonte" in merito ai lavori in centro città, sviluppo urbanistico, videosorveglianza, arredo urbano ed edificio commerciale di fronte al Municipio.