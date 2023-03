Il nuovo treno 'Mika' alla stazione di Domodossola

'Mika' ha fatto ‘’visita’’ a Domodossola. Si è trattato di un viaggio di prova tecnico per il nuovo treno che attualmente è in fase di sperimentazione prima di entrare in servizio; il nuovo treno sarà testato a fondo per un anno.

Bls (ferrovie svizzere) ha ordinato 58 elettrotreni ad un piano, lunghi circa 105 metri. Si tratta dei veicoli di ultima generazione, concepiti e prodotti dall’azienda svizzera Stadler Rail. ‘’Il nuovo treno Mika – spiegano da Bls - sostituisce i 43 treni pendolari più datati di BLS consentendo ampliamenti dell’orario ferroviario. Si risolveranno così gli attuali problemi di capacità sulla trafficata linea di valico del Lötschberg, nella Simmental e sulla linea S2 della rete celere regionale di Berna. I nuovi treni saranno dotati di 242 (su RE) e 240 (su rete celere regionale) comodi posti a sedere e di pratiche zone multifunzione e per passeggeri in piedi’’.

Uno di questi ha raggiunto la stazione di Domodossola, lungo la linea che lo vedrà sfrecciare non appena certificato per questa tratta di confine. E’ previsto poi che ogni due ore colleghi il capoluogo dell’Ossola a Berna.