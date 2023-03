Studio Quadra Gallery, mostra fotografica di Bruno Pessina

Ha inaugurato il 6 marzo la mostra fotografica di Bruno Pessina organizzata dallo Studio Quadra Gallery di Domodossola.

“Se avete un po' di tempo l'argomento è interessante, spesso dimenticato, ma sempre molto attuale è l'invito rivolto ai visitatori dagli organizzatori dell'esposizione-. I soggetti che Bruno sceglie di presentare attingono alla contemporaneità più cruda e disperata dei manicomi; raccontano una storia di abbandono attraverso la ricerca del particolare isolato in una profondità di campo volutamente esasperata ed alienante. I suoi scatti partono dall’osservazione della realtà e la trasformano in qualcosa di intimo e personale, in un processo di scambio ed identificazione continui”.L'esposizione è visitabile da lunedì a venerdì: 8.45-12.30 e 15-18.30, sabato solo 8.45-12.30 all'ufficio dei Private Banker di via Marconi 26.