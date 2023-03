Crodo, una nuova app di promozione turistica

Sarà presentato alla stampa giovedì 30 marzo alle ore 10.30 al Foro Boario il videogame web didattico e turistico voluto dal Comune di Crodo.

Uno strumento voluto per promuovere l’offerta turistica ed illustrare illustrare le attrattive e le attività presenti sul territorio della valle Antigorio. L’app sarà poi utilizzata anche per le visite virtuali ai Presepi sull’Acqua, all’arte e i monumenti oltre a far conoscere ristoranti, attività ricettive e tutto ciò che potrebbe interessare un turista.

Alla presentazione interverrannogli autori del videogame Michele Scaciga, disegnatore e illustratore pubblicitario, e il giornalista Andrea Dallapina, redattore dei testi.