Entro fine anno la farmacia comunale non sarà più azienda pluriservizi, ovvero non si occuperà più, oltre che del negozio, di gestire alcuni servizi per conto del Comune. L'Università della terza età e l'installazione delle luminarie natalizie saranno in capo al Comune, inoltre l'amministrazione sta predisponendo la gara per l'esternalizzazione del servizio trasporti scolastici. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi nel corso dell'ultimo consiglio comunale.

”Stiamo predisponendo la procedura affinché a fine anno si arrivi a fare in modo – ha detto il sindaco – che l'azienda speciale si occupi solo del negozio farmacia”. L'organizzazione dell'Università della terza età e delle luminarie natalizie saranno affidate agli uffici comunali. Per le luminarie natalizie come anche caldeggiato dal Pd e da Fratelli d'Italia il Comune prevede di chiedere un contributo ai commercianti. Per quanto riguarda i corsi dell'Uni3 Ettore Ventrella del Pd e Angelo Tandurella di Fratelli d'Italia hanno lamentato il fatto che il Comune non può permettersi di pagare gran parte dei corsi anche a persone che godono di una buona pensione, ma solo alle persone in difficoltà. Della stessa opinione è anche l'amministrazione. Il sindaco ha rilevato che è stata già fatta una scrematura e che i costi andranno in base all'Isee.



Con i voti della maggioranza e l'astensione del Pd di Fratelli d'Italia e della Lega è stato approvato dal Consiglio comunale il bilancio di previsione 2023 e il bilancio pluriennale dell’azienda Farmacia comunale di Domodossola. Il documento è stato illustrato dall'assessore al bilancio Gabriella Giacomello. I bilanci dell'Azienda speciale prevedono la copertura di costi sociali da parte del Comune di Domodossola per l'anno 2023 per 223.445, per il 2024 per 233.377 euro e per il 2025 di 231.092.





“Il bilancio di previsione e quello pluriennale – ha spiegato l'assessore Giacomello - tengono conto dell'attuale condizione di gestione da parte dell'Azienda speciale di servizi che entro la fine dell'anno verranno reinternalizzati dal Comune e, pertanto, anche la quota di costo a copertura verrà rideterminata, andando completamente a scomparire dal 2024”.