Galleria 'Masera' ancora due settimane di chiusure notturne

Per consentire il completamento dei lavori di sostituzione dell’impianto di illuminazione in galleria ‘Masera’, è prevista la chiusura al transito della statale all’altezza del km 5 nella fascia oraria notturna 21:00 – 4:30. La limitazione sarà in vigore da lunedì 20 a giovedì 23 marzo e da lunedì 27 a giovedì 30 marzo. Nelle notti di venerdì, sabato e domenica la galleria sarà regolarmente percorribile senza limitazioni.



Il progetto di intervento prevede il completo rifacimento dell’impianto di illuminazione con l’installazione di 126 punti luce con tecnologia LED a basso consumo energetico.