Canton Ticino, cade dall'albero durante la potatura: soccorso con l'elicottero

Cade da un albero durante i lavori di potatura. Infortunio oggi poco prima delle 15 a Campo Blenio, in Canton Ticino. Un 75enne cittadino svizzero domiciliato nella regione è rimasto vittima di una caduta durante alcuni lavori.

L'uomo si trovava su un albero per lavori di potatura. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è caduto a terra da un'altezza di circa 4 metri. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i soccorritori di Tre Valli soccorso e della Rega che dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 75enne ha riportato una frattura a una gamba.