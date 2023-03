SS 337, da oggi riprendono i lavori a Re e galleria 'Masera' chiusa di notte

Come già segnalato da Ossolanews, oggi ( lunedì 20 marzo), riprenderanno dopo la sospensione invernale i lavori di ripristino delle opere di contenimento del corpo stradale al km 28,500 della statale 337 “della Val Vigezzo” a Re.

Per effetto della compresenza del cantiere di messa in sicurezza dei versanti lungo la statale, riavviato a inizio marzo, gli interventi saranno eseguiti su più turni e saranno sempre garantite le fasce orarie di transito con il senso alternato: nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 5:00 alle 8:30, dalle 12:30 alle 13:30, dalle 17:00 alle 21:00 e dalle 23:15 alle 00:15, il venerdì la fascia di transito pomeridiana viene estesa di un’ora, ovvero dalle 17:00 fino alle ore 22:00. La domenica il transito è garantito dalle 5:00 alle 22:00 e dalle 23:15 alle 00:15.



La limitazione sarà in vigore fino al 9 giugno. Gli interventi consentiranno, a lavori ultimati, di ripristinare la regolare viabilità su entrambe le corsie.



Galleria 'Masera' sulla statale 337 chiusa al traffico notturno dal 20 al 23 e dal 27 al 30 marzo

Per consentire il completamento dei lavori di sostituzione dell’impianto di illuminazione in galleria ‘Masera’, è prevista la chiusura al transito della statale all’altezza del km 5 nella fascia oraria notturna 21:00 – 4:30. La limitazione sarà in vigore da lunedì 20 a giovedì 23 marzo e da lunedì 27 a giovedì 30 marzo. Nelle notti di venerdì, sabato e domenica la galleria sarà regolarmente percorribile senza limitazioni.



Il progetto di intervento prevede il completo rifacimento dell’impianto di illuminazione con l’installazione di 126 punti luce con tecnologia LED a basso consumo energetico.