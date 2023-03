Momenti indimenticabili con la raffinata genuinità della Trattoria Vigezzina

Atmosfera accogliente dove trascorrere momenti indimenticabili e godersi un menù raffinato e genuino. La Trattoria Vigezzina offre ai propri clienti la migliore esperienza possibile. Il ristorante, nato nel 1889 per volontà del bisnonno Cesare Croppi, è tutt’ora gestita con amore e passione dalla stessa famiglia.

Il locale propone un ricco e variegato menù, con pietanze stagionali, prodotti tipici locali e specialità a base di carne pregiata. Fra i cavalli di battaglia del menu della Trattoria Vigezzina la chateaubriand con salsa bernese e il carrè d'agnello cotto nel fieno. Assolutamente da non perdere anche il foie gras, il riso Prunent, la pasta fresca, i tartufi e i funghi di stagione.

Tra le novità del menù il poke vegetariano, l’hamburger dello spazzacamino con pane al carbone, la mousse con le nocciole del Piemonte, i sorbetti di loro produzione e la pesca rivisitata. Il ristorante offre anche una cantina ricercata con vini DOC ed oltre 200 etichette sia nazionali ed internazionali, fra queste: Gaja, Bruno Rocca, Antinori, Luois Roeder, Ruinart e Bellavista.

Non mancano i vini tipici ossolani come Cà D'Matè, Prünent, Tarlap, Munaloss. Che tu stia cercando un locale per un appuntamento romantico o un luogo speciale e accogliente, la Trattoria Vigezzina è il luogo perfetto per ogni occasione.

www.trattoriavigezzina.it

Via Statale 337 56 Masera

Tel: 0324 232874

Pagina facebook

Pagina Instagram