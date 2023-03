Preioni al direttore regionale dei vigili del fuoco: “L'autoscala torni urgentemente al distaccamento domese”

Il capogruppo regionale della Lega Alberto Preioni ha chiesto al direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, Carlo Dall'Oppio, che dopo l'ennesimo trasferimento l'autoscala del distaccamento di Domodossola torni, con urgenza e stabilmente, nel capoluogo ossolano.

Nella lettera inviata nelle scorse ore Preioni sottolinea come il mezzo sia assolutamente necessario in una zona montana ed estesa come l'Ossola. Ed evidenzia il fatto che “ad oggi -scrive- sono state acquistate 60 nuove autoscale in consegna in diversi distaccamenti italiani. Non si comprende quindi il motivo per cui Domodossola debba essere così fortemente penalizzata. Soprattutto a fronte delle oggettive difficoltà 'naturali' del territorio”.



Di seguito il testo integrale della missiva.

“Ho appreso dai media che a decorrere dal 16 marzo il mezzo Autoscala in dotazione a Domodossola è stato trasferito ad altro comando per coprire la carenza di una loro autoscala fuori e che la carenza dei predetti mezzi presso i diversi distaccamenti permane da oltre un anno (a titolo esemplificativo l’autoscala in dotazione a Domodossola è stato trasferito nel tempo presso il Distacco di Torino e poi presso quello di Imperia).

L’estensione e la tipologia del territorio che rappresento risulta parecchio estesa con delle difficoltà viarie, considerato l’elevato rischio idrogeologico del mio territorio e le condizioni avverse invernale quali ghiaccio e neve, non di certo trascurabili. La parte di territorio più lontana di alcune valli con la presenza di edifici da quattro piani, dista da Domodossola 50 km ed occorre un’ora di tempo per percorrevoli (se le condizioni meteo sono favorevoli), tale tempistica di percorrenza aumenta inevitabilmente se l’autoscala dovesse partire da Verbania (95 km il cui tempo di percorrenza è di un’ora e quaranta minuti).

Deve altresì essere rilevato che il distaccamento di Domodossola ha competenza per il soccorso tecnico urgente anche sul territorio svizzero a seguito di apposita convenzione stipulata negli anni passati con il comune di Gondo (appartantente alla Confederazione elevetica ma per ragioni geografiche e di collegamento più prossime al territorio ossolano che non a quello svizzero).

Devo necessariamente rilevare che ad oggi sono state acquistate 60 nuove autoscale in consegna in questi giorni in diversi distaccamenti italiani per cui non si comprende il motivo per cui il distaccamento di Domodossola debba essere così fortemente penalizzato a fronte delle summenzionate e oggettive difficoltà 'naturali' del territorio.

A fronte di quanto suesposto la dotazione di una autoscala presso il distaccamento di Domodossola ha carattere di urgenza al fine di garantire un servizio di soccorso adeguato per la popolazione ma soprattutto per evitare tragedie come quelle già vissute negli anni passati”.