Addio a Mario Bartolozzi, con i figli aveva creato 'Fralba moto'

Villadossola dà l’estremo saluto a Mario Bartolozzi, 73 anni. I funerali si terranno martedì in forma civile alle ore 11 in città. Mario lascia la moglie Daria, i figli Alessandro, Francesco e Barbara, la sorella Carla. Appassionato di due ruote Mario, nel 1974, aveva creato dal nulla l’azienda oggi portata avanti con passione dai figli. Prima un piccolo laboratorio di riparazioni e poi, in via Ferriere, era nata Fralba Moto, punto di riferimento di tantissimi motociclisti per vendita ed assistenza.

Mario ci aveva dedicato la vita, creando un’attività che viene oggi proseguita dai figli.

I famigliari lo hanno ricordato con una foto e alcune belle frasi su Facebook rimarcando come ‘’sul lavoro eravamo una squadra fantastica, eri generoso, affettuoso e gentile con tutti. Anche negli ultimi tempi, quando non stavi bene, venivi in negozio a darci una mano, non ti sei mai tirato indietro quando qualcuno aveva bisogno di te! Ci sei sempre stato vicino e hai sempre rispettato le nostre scelte, speriamo di essere almeno un decimo di quello sei stato tu........’’ .