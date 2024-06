A Malesco Enrico Barbazza riparte dalla viabilità

A poche settimane dalla sua rielezione come sindaco di Malesco, Enrico Barbazza è già al lavoro per realizzare i numerosi progetti in cantiere. “Si tratta per lo più – spiega il primo cittadino – di lavori che avevamo già iniziato durante la scorsa amministrazione”.

All’inizio del nuovo mandato, il quarto consecutivo, Barbazza si propone infatti di portare a termine alcuni degli interventi che erano stati approvati nei mesi scorsi. “Stiamo proseguendo con i lavori di riqualificazione dei campi sportivi comunali, in particolare quelli da tennis e calcetto”, spiega il sindaco.

Il progetto principale, in cui il comune di Malesco ha investito ben 1,3 milioni di euro, è però quello del nuovo piano per l’assetto idrogeologico. “Abbiamo ricevuto – chiarisce Barbazza – un finanziamento tramite i fondi del Pnrr, che ci permettono di procedere con i lavori di arginatura e realizzazione di una briglia nel fiume Melezzo”.

Tra i primi progetti in programma per la nuova amministrazione, anche diversi lavori di manutenzione ordinaria delle strade: “Ci occuperemo della viabilità, del rinnovo della pavimentazione delle strade su tutto il territorio comunale e in particolare del centro storico”.