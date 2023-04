Ciss, una nuova sede per affrontare in maniera più efficace le necessità del territorio

È stata inaugurata recentemente in via Fabbri la una nuova sede di Villadossola del Ciss Ossola, Consorzio intercomunale dei servizi sociali. Il taglio del nastro è stato anche l'occasione per i vertici del Ciss Ossola, Giorgio Vanni, presidente del Consorzio, e per l'assistente sociale, Sonia Manini -che in attesa della nomina di nuovo direttore ne fa le veci- per fornire i dati degli interventi e i servizi svolti dal Ciss ad un bacino di utenza che arriva a più di 10 mila abitanti.

“Avevamo bisogno di una nuova sede – ha detto Giorgio Vanni – per affrontare in maniera più efficiente e più efficace i bisogni crescenti. Sono in aumento le persone in difficoltà è necessario essere pronti”. La sede, ha spiegato Vanni, interessa il territorio che va da Anzola a Piedimulera, Pallanzeno, Beura Cardezza, Villadossola e la Valle Antrona. Lo scorso anno nella sede precedente sono stati fatti 673 interventi con 479 prese in carico continuative.

“In questa sede territoriale i dati sono importanti – ha aggiunto Sonia Manini – 673 persone hanno incontrato i nostri operatori e hanno visto l'attivazione di servizi che riguardano l'area anziani, adulti, la presa in carico di situazioni dove la non autosufficienza o la parziale non autosufficienza necessita di un supporto domiciliare oppure l'inserimento nelle strutture convenzionate. Ci sono poi interventi che riguardano le situazioni di povertà e disagio. L'area minori che conta 95 minori presi in carico. All'interno di questi servizi ci sono assistenti sociali, educatori, operatori sociosanitari -conclude Manini- che fanno una valutazione delle richieste per poi attivare gli interventi opportuni”.