Inaugurata la una nuova sede di Villadossola del Ciss FOTO E VIDEO

Spazi più ampi e locali più confortevoli per utenti e operatori del Ciss Ossola. È stata inaugurata ieri la nuova sede territoriale di Villadossola del Consorzio intercomunale dei servizi sociali.

Al taglio del nastro erano presenti il il presidente del Ciss Giorgio Vanni, il sindaco di Villadossola Bruno Toscani con l'assessore ai servizi sociali Pierangela Borca e diversi esponenti della giunta del Comune di Villa, il sindaco di Piedimulera e presidente della Provincia Alessandro Lana, il sindaco di Montescheno Dario Ricchi e diversi componenti di associazioni di volontariato.

La nuova sede è stata messa a disposizione dal Comune di Villadossola, che per adeguare i locali ormai in disuso in via Fabbri finora ha sostenuto una spesa di 150 mila euro. I lavori saranno ultimati entro l'anno è prevista anche la sostituzione degli infissi per una spesa di circa 70 mila euro.

Il ritardo nei lavori -come spiegato- è stato dovuto alla necessità di acquisire i pareri della soprintendenza, avendo la struttura più di 70 anni e a causa dei problemi per l'approvvigionamento dei materiali. “Avevamo bisogno di una nuova sede – ha detto il presidente del Ciss Giorgio Vanni – per affrontare in maniera più efficiente e più efficace i bisogni crescenti. Sono in aumento le persone in difficoltà è necessaro essere pronti”.

La sede, come sottolineato dal presidente Vanni, interessa il territorio che va da Anzola sino a Piedimulera, Pallanzeno, Beura Cardezza, Villadossola e la Valle Antrona. Lo scorso anno, nella sede precedente, sono stati fatti 673 interventi con 479 prese in carico continuative.

“Quando il Ciss ci ha proposto di trovare un nuovo spazio -ha detto il sindaco Bruno Toscani - abbiamo subito pensato a questo stabile, la riqualificazione è stata possibile grazie alla rinegoziazione dei mutui. Per il Comune è importante avere la sede del Ciss a Villadossola, anche in considerazione del fatto che abbiamo 500 case di edilizia popolare e quindi molte persone che necessitano dei servizi erogati dal Ciss”.

Un grazie al Comune di Villadossola e al Ciss arriva da parte del sindaco di Piedimulera Lana, visto che Villadossola con questo intervento si è fatta carico, come capofila, di una struttura che opera in un ambito che va oltre il proprio Comune.