Lavori di compensazione per l'ex Sisma: ''Un'operazione fantastica''

‘’Un’operazione fantastica. Siamo soddisfatti di quanto fatto. Peccato che per qualcuno ci sia sempre qualcosa che non va bene e il bicchiere sia sempre vuoto’’. Sono concordi il sindaco Bruno Toscani e il suo vice Maurizio Romeggio nell’esaltare l’operazione che permette a Villadossola di avere lavori di sistemazione viaria per 1 milione e 200 mila euro. Frutto della convenzione con Idroelettriche Riunite, società che realizzerà un mega impianto fotovoltaico nell’ex Sisma. Impianto da 7 MW, che garantirà importanti guadagni alla società vicentina con la produzione e la vendita di energia elettrica.

I due amministratori villadossolesi hanno parlato di ‘’un regalo alla città’’ con una operazione ‘’che ha permesso di avere compensazioni che non erano sicure’’.

Dichiarazioni mirate ad una campagna elettorale cittadina che si sta animando e per la quale si respira aria di troppa tensione.

L’amministrazione comunale ha difeso a spada tratta la sua scelta, davanti ai rappresentanti del Gruppo Beltrame e della Idroelettriche Riunite: l’amministratore delegato Gianmaria Zanni e il presidente del consiglio di amministrazione, Alberto Beltrame. Che per la prima volta si sono presentati in una conferenza stampa a Villadossola per spiegare cosa la società farà nell’area Sisma. Ma soprattutto per mostrare, a braccetto e in condivisione con l’amministrazione comunale, la sistemazione viaria di via Valdrè e via Sempione. Una compensazione parallela ai lavori di realizzazione del mega parco fotovoltaico. ‘’Opere migliorative per la città’’ le ha definite Alberto Beltrame, anche per ‘’dare un segnale di avvicinamento a questi luoghi’’ dove da tempo la Idroelettriche Riunite opera con gli impianti idroelettrici della valle Isorno, impianti acquisiti nei momenti precedenti il declino di uno stabilimento siderurgico passato dall'ala pubblica a quella privata del gruppo Beltrame.

L’ipotesi che si possa strappare per Villadossola una compensazione anche in energia elettrica è stata cancellata sia dall’amministratore delegato Zanni che dal vicesindaco Romeggio come ‘’non fattibile’’.

L’avere una quota della produzione anche solo per gli edifici comunali ‘’era stata valutata – ha detto Romeggio – ma si sarebbe dispersa nel bilancio comunale. Invece con queste opere facciamo qualcosa di più significativo per la città’’.

Lavori che, dicevamo, comprendono l’allargamento di via Valdrè, la creazione di un’area ecologica all’incrocio con via Sempione e la sistemazione della stessa con un collegamenti ciclabili sino a via Boldrini.