Proteggere la salute costa sempre di più: gli aumenti delle polizze in Svizzera

L’arrivo del Covid-19 nel mondo ha comportato una serie di conseguenze economiche che ancora oggi si risentono in diversi settori. Uno dei principali impatti si è avuto sui costi, che in molti casi sono aumentati significativamente. In Svizzera, questo fenomeno ha toccato vari ambiti, compreso quello sanitario, dove il verificarsi della pandemia ha comportato una corsa agli acquisti di mascherine, gel disinfettanti e altri prodotti medici fondamentali, aumentando di conseguenza i relativi costi.

I costi aumentati a causa della Pandemia

Ma non solo: lo stesso fenomeno si è ripetuto anche in altri ambiti. Secondo una ricerca condotta da Accenture sui costi in Svizzera, si prevede che diverse famiglie dovranno affrontare un aumento dei prezzi fino al 10% entro il 2023 per il settore delle polizze sanitarie. Questo fenomeno, che secondo la ricerca riguarderà molti cantoni del paese, è da attribuire a diversi fattori, compreso l’inflazione che sta avendo un impatto significativo su diversi beni di prima necessità.

Tra le conseguenze più evidenti dell’aumento dei costi c’è poi l’aumento della polizza assicurativa sanitaria, che è diventata sempre più gravosa per molte famiglie. Proprio le compagnie di assicurazione, infatti, sono state tra le prime a dover fronteggiare gli effetti dell’inflazione. Per far fronte a questo fenomeno, molte di esse hanno dovuto alzare i costi delle polizze fino al 10%. Questo aumento, ha lo scopo di andare a colmare il 5,4% di gap che è stato creato durante il periodo della pandemia fornendo un servizio che è costato molto ma senza andare ad aumentare i costi. Mentre gli svizzeri attendono che il ministero della salute e quello dell’economia intervengano per tutelarli, non si resta certo con le mani legate: sembra che dalle statistiche 1 famiglia su 4 sia già in attività per cercare un’alternativa e sembra che i comparatori prezzi come Primapp siano presi d’assalto per via delle ricerche.

Come tutelare la salute e scegliere la migliore polizza?

In Svizzera, la scelta della migliore polizza sulla salute può essere un compito arduo, poiché ci sono numerose opzioni da considerare. Se sei alla ricerca di una polizza sanitaria che ti copra per ogni evenienza, allora ci sono alcune cose importanti da considerare prima di fare la tua decisione finale.

Le polizze sulla salute in Svizzera sono obbligatorie per tutti i residenti, negli ultimi mesi, si è assistito ad un crescente numero di famiglie svizzere alla ricerca di un'alternativa più economica, senza compromettere la qualità del servizio sanitario.

Se vuoi evitare di spendere troppo, allora utilizzare un sito di comparazione prezzi può essere un'idea interessante. In questo modo, puoi confrontare le diverse opzioni di polizza e scegliere quella che meglio soddisfa le tue esigenze e il tuo budget.

Un sito di comparazione prezzi ti consente di avere una visione d'insieme delle polizze disponibili nel mercato, evidenziando i diversi termini e condizioni, così come le fasce di prezzo. Inoltre, attraverso queste piattaforme, è possibile accedere a sconti esclusivi, offerte speciali e altre promozioni che, altrimenti, potresti non conoscere. Insomma, risparmiare è assolutamente possibile: è importante però valutare non solo i costi ma cosa è compreso per trovare una soluzione ad hoc.