Ecco i candidati consiglieri per le prossime elezioni a Villa

La lista Villa 2.0 a sostegno di Bruno Toscani come candidato sindaco, vedrà come candidati consiglieri: Chiara Riganti, Fausta De Rosa, Assunta Zavettieri, Pierangela Borca, Daniele Della Volpe, Elvis Baccaglio, Domenico Genova, Maurizio Gianola, Michael Nino, Stefano Cittadino, Massimo Gervasoni, Maurizio Romeggio.

La lista Uniti per Villa a sostegno di Mauro Ferrari come candidato sindaco, vedrà come candodati consiglieri: Ugo Arioli, Ivana Bandini, Pietro Betteo, Elena Bonalumi, Youssef Berjy, Bonomini Giada, Filippo Festa, Guerriero Gabriella, Alessandro Marino, Andrea Paganoni, Alessandra Prati, Francesco Squizzi.