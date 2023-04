Qualunque persona dovrebbe sapere che esiste il servizio ambulanza privata per non deambulanti che fa parte appunto delle ambulanze private perché per fortuna ci sono solo quelle pubbliche.

Risulta un peccato non sapere queste informazioni che a volte arrivano alla persona solo nel momento in cui si trovano in ospedale per molto tempo e deve tornare a casa. Ma avendo problemi di deambulazione non sai come fare perché magari non riesce a prendere da sola i mezzi pubblici o magari perché non ha nessuno che può andare a prenderla.

Ci riferiamo a parenti amici che magari sono occupati o che non hanno nemmeno il veicolo adatto per quel tipo di problema.

in questi casi quindi potrebbe essere proprio il personale medico ad orientare la persona verso un'azienda privata che si occupa proprio di erogare questo tipo di ambulanza, anche nella consapevolezza che spesso le ambulanze pubbliche sono veramente piene e in continua emergenza, non riuscendo a volte gestire i grandi numeri, soprattutto in questi anni di crisi del sistema Sanitario collegato a tutti i pazienti che hanno sofferto per il virus Covid 19.

Teniamo presente anche quando la persona subisce un ricovero e una degenza per lungo tempo può sentirsi anche molto debilitata dal punto di vista psicologico:questa cosa diventa una cosa molto destabilizzante perché le convalescenze dopo una patologia grave sono veramente molto complesse.

Quindi non è facile trovare qualcuno che si faccia carico del trasporto a caso o quantomeno non è una cosa che succede sempre e non la si può dare per scontata.





Cosa ci dovrebbe pensare di fare in questa situazione

Chiaramente in questi casi la prima cosa che potrebbe venire in mente e cioè la speranza è quella di poter utilizzare un' ambulanza pubblica. Sappiamo benissimo che non sempre è così in quanto deve essere spesso riservata ai casi di emergenza: ed ecco perché la situazione migliore è proprio quella di rivolgersi alle aziende private per prenotare subito un'ambulanza.

Ricordiamo inoltre che si tratta di persone che hanno problemi di deambulazione e anche problemi di salute e quindi hanno bisogno di un trasporto sicuro dove ci sono persone che possono monitorare in tempo reale i loro parametri vitali.

Per quanto riguarda questo tipo di servizio questa cosa è possibile perché all'interno si può fare del personale medico durante il viaggio che si occuperà proprio di questo aspetto.

La cosa positiva, e la buona notizia, è che nel momento in cui si prenota il servizio ambulanza privata saranno gli esperti dell'azienda a richiedere la cartella clinica del paziente in modo da rendersi conto di quale può essere il veicolo giusto per quel tipo di problematica.

Ricordiamo infine che non bisogna però l'errore di avere paura per il fatto che l'ambulanza privata possono non avere tutti i requisiti che invece ha quella pubblica perché in realtà non è così nel senso che si tratta di esattamente della stessa cosa e cioè di un veicolo dove ci sono le attrezzature gli strumenti, dove si seguono le stesse regole delll'ambulanza pubblica, con la differenza che si tratta di un servizio a pagamento privato