Regionali 2019: Cirio raccolse più voti a Cannobio, Chiamparino a Verbania

A poche ore dal voto ricordiamo come gli elettori votarono alle Regionali nel 2019 nei comuni con più di 5 mila abitanti del Vco.

Per il centrodestra Alberto Cirio (di Forza Italia Berlusconi, Giorgia Meloni Fratelli d'Italia, Lega Salvini Piemonte, Libertas UDC - PPE, Sì TAV Sì Lavoro Per il Piemonte,)vinse in tutti i grandi comuni cogliendo il massimo a Cannobio col 59,6 per cento.

Nel centrosinistra Sergio Chiamparino (con il sostegno di +Europa Sì TAV, Chiamparino Per il Piemonte del Sì, Chiamparino Sì Demos, Italia in Comune, Liberi Uguali Verdi, Moderati Per Chiamparino, Partito Democratico) venne votato maggiormente a Verbania (37,25)

Il Movimento 5Stelle con Giorgio Bertola raggiunse il massimo dei voti a Gravellona Toce (13,21%).

Il Popolo Della Famiglia con Valter Boero fu più votato a Stresa (1,2%).

Nei comuni più importanti fu questo l’esito del voto:

Verbania

Nella precedente tornata elettorale nella città capoluogo, Alberto Cirio ottenne il maggior numero di voti, con il supporto registrando il 50,8%. Sergio Chiamparino totalizzò il 37,25% dei voti; Giorgio Bertola ottenne il 11,57% delle preferenze;

Valter Boero raccolse il 0,38% dei voti.

Omegna

Anche qui vinse Alberto Cirio registrando il 51,39%. Sergio Chiamparino totalizzò il 36,1% dei voti; Giorgio Bertola raccolse il 12,0% delle preferenze; Valter Boero ottenne il 0,51% dei voti.



Domodossola

Nella precedente tornata elettorale, Alberto Cirio registrò il 57,54% dei voti. Sergio Chiamparino arrivò al 30,44% delle preferenze. Poi Giorgio Bertola col 11,59% dei voti. Infine, Valter Boero lo 0,43% delle preferenze

Villadossola

Il candidato presidente Alberto Cirio arrivò al 57,02% dei voti. Seguì Sergio Chiamparino il 30,85% delle preferenze. Giorgio Bertola il 12,0% dei voti. Infine, Valter Boero lo 0,13% delle preferenze

Stresa

Alberto Cirio ottenne il 59,71%. Sergio Chiamparino il 30,29% dei voti; Giorgio Bertola l’8,8% delle preferenze; Valter Boero l’1,2% dei voti.

Gravellona Toce

Alberto Cirio raggiunse il 57,3%. Seguirono: Sergio Chiamparino col 29,26% dei voti; Giorgio Bertola il 13,21% delle preferenze; Valter Boero lo 0,23% dei voti.

Cannobio

Nella precedente tornata elettorale, Alberto Cirio ottenne il 59,6%. Sergio Chiamparino il 26,98% dei voti; Giorgio Bertola 12,87% delle preferenze; Valter Boero lo 0,55% dei voti.