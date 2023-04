Quando parliamo del servizio di ambulanza privata per trasporto controlli medici parliamo di un servizio molto importante che viene messo a disposizione da varie società di autoambulanze e parliamo soprattutto di un servizio a pagamento come possiamo immaginare

Chiunque legge questo articolo di sicuro conosce le ambulanze pubbliche e sa che servono per delle emergenze che possono riguardare chiunque tra noi o tra le persone a cui vogliamo bene riguardano casi in cui stiamo male e quindi chiamiamo il numero pubblico e ci inviano un mezzo con degli infermieri e In molti casi quando serve anche con dei medici che ci soccorreranno e quando serve ci accompagneranno al primo pronto soccorso per essere curati al meglio

In questo caso parliamo di un servizio gratis o comunque che non paghiamo direttamente perché lo paghiamo tramite le tasse che poi finanzieranno che il servizio Sanitario nazionale che si occupa di tutto ciò

Solo che un’ ambulanza privata è vero che a pagamento però si occupa di cose di quelle ambulanze pubbliche non si occupano come quello di cui stiamo parlando in questo articolo, e cioè di persone che hanno magari una qualche forma di disabilità e hanno difficoltà a muoversi con i mezzi pubblici o essere accompagnati in macchina per le loro condizioni cliniche e quindi un'ambulanza privata li può accompagnare per fare questi controlli

Oppure parliamo di persone anziane e che magari ancora sono autosufficienti ma hanno delle difficoltà di deambulazione o comunque hanno delle condizioni cliniche che riguardano patologie croniche rispetto alle quali serve un accompagnamento assistito con un'ambulanza privata

Non bisogna muoversi all'ultimo minuto quando abbiamo bisogno del servizio di un'ambulanza privata

In ogni caso come dicevamo dal titolo di questa seconda parte non ci conviene muoverci all'ultimo minuto quando sappiamo di aver bisogno di un servizio di una ambulanza privata perché abbiamo bisogno magari del trasporto per dei controlli medici e ne abbiamo bisogno o per noi stessi o per una persona a noi vicine come può essere un parente e quindi un genitore o un nonno perché altrimenti rischiamo di non trovare il servizio che vogliamo trovare

Nel senso che sono varie le realtà che offrono questo servizio, e quindi rischiamo di trovare una che ci convince da tutti i punti di vista perché magari abbiamo guardato le varie recensioni su internet e abbiamo letto di opinioni entusiaste da parte dei vecchi pazienti e magari abbiamo visto che ha anche delle cifre abbordabili rispetto alla media che c'è sul mercato

Quindi se ci muoviamo all'ultimo minuto rischiamo che poi quella specifica realtà ha già degli impegni per quella data in cui ci serve quel servizio e dobbiamo accontentarci qualcosa altro

Tra l'altro quando li contattiamo dobbiamo spiegare nei dettagli la situazione clinica della persona a cui serve questo tipo di trasporto in modo che loro si possono regolare per quanto riguarda organizzare questo tipo di trasporto nel nassimo comfort e nella massima sicurezza e assistenza sanitaria per la persona in questione