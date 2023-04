Gli appuntamenti di oggi alla Fabbrica

Un'altra giornata ricca di appuntamenti alla Fabbrica di Carta di Villa. Alle 16.15 “In Trappola-Ferragosto in giallo sul Lago d’Orta” di Erica Gibogini, per Morellini Editore. Alle 17.15 “Cenni Storici di Caprezzo 2.0. Un viaggio nella storia del Paese di Caprezzo dal 1900 al terzo Millennio” di Antonio Garlandini, di Alberti Libraio Editore. Alle 18.15 “Dove cominciano i Faggi” di Gianpaolo Fabbri, Editore Il Rosae. Alle 21 “In ginocchio per pregare, in piedi per combattere-Don Sisto Bighiani nella Memoria e negli Scritti sulla Resistenza”, Autori Vari.