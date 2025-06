Prende il via questa sera la nuova edizione di "Mergozzo si Nota"

Si inaugura questa sera, lunedì 2 giugno, la nuova edizione del festival “Mergozzo si Nota”, la rassegna musicale che anima la città di Mergozzo per tutta l’estate con concerti per tutti i gusti.

Il primo appuntamento è dunque in programma questa sera alle 17.00 in piazza Lago con un’esibizione del Corpo Musicale di Bracchio, diretto dal maestro Umberto Ellena, in occasione della Festa della Repubblica. Di seguito il calendario completo di tutti gli altri appuntamenti.

7 giugno, ore 21.00, porticato delle cappelle: “La Traviata”, riduzione dell’opera di Giuseppe Verdi eseguita dalla Banda di Baveno diretta dal maestro Gallarotti; solisti Sara Gallo, Luca Omodeo Zorini e Christof Monferini (in caso di pioggia, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta).

27 giugno, ore 21.00, porticato delle cappelle: concerto polifonico “Goccia di voci”, con la direzione e gli arrangiamenti di Oskar Boldre (in caso di pioggia, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta).

29 giugno, ore 21.00, chiesa di San Giovanni di Montorfano: concerto narrante “La caduta di Costantinopoli” con l’orchestra Zebo.

11 luglio, ore 21.00, porticato delle cappelle: concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia di Gravellona Toce e Ornavasso diretto dal maestro Fabrizio Della Vedova (in caso di pioggia, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta).

13 luglio, ore 21.00, porticato delle cappelle: concerto jazz Espera Project a cura di Leyla Martinenghi con Tarcisio Olgiati, Diego Albini, Michele Tacchi, Sebastiano Sempio e Massimiliano Salina (in caso di pioggia, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta).

18 luglio, ore 21.00, porticato delle cappelle: tributo a Enzo Jannacci e Giorgio Gaber con Brothers, con Carlo Pastori, Walter Muto ed Ermes Angelon (in caso di pioggia, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta).

19 luglio, ore 21.00, porticato delle cappelle: “Almeno tu nell’universo!”, spettacolo tributo a Mia Martini con Arcademia (in caso di pioggia, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta).

25 luglio, ore 21.00, porticato delle cappelle: concerto di Crazy Brass, sestetto d’ottoni eclettico e dinamico (in caso di pioggia, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta).

2 agosto, ore 21.00, piazza Lago: concerto funky blues con Scavino’s Friends.

7 agosto, ore 21.00, piazza Lago: concerto di musica argentina “Omaggio a Tamini” con Martin Cottet e Camilla Sandri Bellezza (in caso di pioggia, chiesa parrocchiale o Antica Latteria).

23 agosto, ore 17.00, cava madre di Candoglia: concerto “Tempesta barocca” con l’orchestra d’archi Pecelli e Marco Rainelli al flauto (in caso di pioggia, chiesa parrocchiale di Albo).

31 agosto, ore 17.00, piazza Lago: concerto di fine estate “Quando la banda passò” con il Corpo Musicale di Bracchio.