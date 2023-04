Vogogna, il sindaco Stefanetta si è ufficialmente dimesso

Ora è ufficiale, il sindaco di Vogogna Marco Stefanetta, ha rassegnato le proprie dimissioni venerdì scorso. Ora dovranno passare 20 giorni prima che il Prefetto nomini il commissario prefettizio che traghetterà il Comune ossolano alle prossime elezioni, probabilmente nella primavera del 2024.

Marco Stefanetta dopo 4 anni lascia la carica di sindaco. Lo aveva comunicato lo scorso febbraio ai dipendenti comunali e alla sua maggioranza.

Il motivo? Un importate, nuovo impegno di lavoro che non gli permette di continuare la sua attività politico-amministrativa.

Martedì in un lungo post aveva voluto salutare i suoi cittadini nella ricorrenza del 25 Aprile.

Il 25 aprile, insieme alla commemorazione di Goglio e all’eccidio di Fondotoce, rappresenta un momento di incontro e di confronto e riflessione con la nostra comunità prezioso e importante.

Per me oggi non poter essere con voi e tra voi è motivo di profondo dispiacere ma impegni di lavoro mi vedono lontano dalla mia amata Vogogna.

Porto i miei saluti a tutti i cittadini vogognesi presenti, alle maestre, a tutti i bambini, le famiglie e a Don Nicola.

Stiamo vivendo un tempo di profondo cambiamento, prima la pandemia e oggi tragicamente la guerra nel cuore dell’Europa ci ricordano quanto l’equilibrio e la pace sociale, i diritti dei più fragili e delle minoranze, siano conquiste che abbiamo il dovere di difendere quotidianamente con il nostro impegno e il nostro lavoro all’interno delle comunità di cui facciamo parte.

Perché mai come oggi il richiamo alla violenza e alla sopraffazione come mezzo di risoluzione dei problemi è vivo e pericolosamente presente.

E allora guardo ai giovani oggi presenti in piazza, a loro l’augurio e l’invito di poter essere all’altezza dell’esempio di chi quasi ottant’anni fa decise di non girarsi dall’altra parte, ma anzi di mettere a rischio la propria vita per poterci consegnare oggi un paese democratico e libero.

Come farlo?

Con l’impegno e il lavoro quotidiano, con l’interrogare la propria coscienza se si sta facendo abbastanza per il prossimo e non solamente per noi stessi, con la consapevolezza che nessuno di noi ha il potere da solo di cambiare il mondo ma ognuno di noi ha la responsabilità di fare tutto il possibile affinché la libertà e la democrazia prosperino facendoci vivere in un mondo più giusto, dove non esistono gli ultimi ma solamente gli uomini, con pari dignità e diritti.

Oggi per me è l’ultimo 25 aprile da Sindaco, dopo 14 anni di impegno nell’amministrare Vogogna, rivolgo un pensiero a chi mi ha preceduto ed oggi non c’è più.

A Marco e Giampiero, a Luciana e Felice.

A chi verrà dopo di me; dopo di noi, auguro di poter svolgere il proprio mandato riscoprendo il valore profondo di quanto Don Milani con il suo straordinario esempio ci ha consegnato:a che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca?

A noi tutti, ognuno per il proprio ruolo, il compito e l’augurio di avere sempre la forza e la saggezza di mettersi a disposizione della propria comunità.