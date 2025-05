Carta d’identità cartacea, addio definitivo dal 3 agosto 2026

Conto alla rovescia per le vecchie carte d’identità cartacee. In base al Regolamento Ue 1157/2019, a partire dal 3 agosto 2026 questi documenti cesseranno definitivamente di essere validi, anche se riportano una scadenza successiva. La norma europea stabilisce infatti che le carte d’identità prive delle moderne caratteristiche di sicurezza — come la zona a lettura ottica (MRZ) prevista dallo standard ICAO 9303 — non potranno più essere accettate come documenti di riconoscimento.

Nel dettaglio, tutte le carte d’identità emesse su supporto cartaceo decadranno automaticamente il 3 agosto 2026 o alla loro naturale scadenza, se anteriore a tale data.

Per questo motivo, i comuni italiani invitano i cittadini che possiedono ancora il vecchio documento a richiedere per tempo la Carta d’Identità Elettronica (CIE), che andrà progressivamente a sostituire le versioni cartacee. La nuova CIE garantisce standard di sicurezza elevati e integra, oltre ai dati anagrafici, anche elementi biometrici e dispositivi anti-contraffazione.

È possibile richiedere la nuova carta già da ora, senza attendere la scadenza del documento attuale. Per farlo, è sufficiente prenotare un appuntamento sul portale ufficiale prenotazionicie.interno.gov.it, selezionando il proprio comune di residenza.

La procedura è semplice, ma si raccomanda ai cittadini di non attendere l’ultimo momento, così da evitare sovraccarichi degli uffici nei mesi immediatamente precedenti alla scadenza.