Il messaggio del vescovo Franco Giulio alla diocesi: “Preghiamo per Papa”

Con profonda partecipazione, la diocesi di Novara ha accolto l’elezione del nuovo Pontefice, Papa Leone XIV, nome scelto dal cardinale Robert Francis Prevost. A seguito dell’annuncio dell’Habemus Papam, il vescovo Franco Giulio Brambilla ha voluto condividere con tutta la comunità un messaggio di riflessione e preghiera.

“Carissimi, abbiamo vissuto con trepidazione l’attesa dell’Habemus Papam e le prime parole di Leone XIV ci hanno colpito per la semplicità e la forza del suo appello alla pace con le parole del Signore Risorto”, scrive il vescovo.

Un invito forte e chiaro quello di monsignor Brambilla, che esorta i fedeli a unirsi spiritualmente nel sostegno al nuovo Papa, chiamato a guidare la Chiesa in un tempo segnato da grandi sfide.

“Vi invito a unirvi a me nella preghiera per la sua missione, perché, come Agostino, possa essere con noi cristiano e per noi vescovo”.