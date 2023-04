Quando parliamo del controllo serrande garage parliamo di un controllo che intanto può essere seguito solo da un tecnico specializzato nell'ambito delle serramenta, oppure anche da un elettricista che magari ha questo tipo di esperienza per quanto riguarda le installazioni elettriche e magari ce lo ha consigliato qualche amico o qualche collega di lavoro a cui abbiamo parlato di questo tipo di problematica

In ogni caso teniamo presente che ci sono vari motivi che possono spingerci a dover fare eseguire un controllo delle serrande del garage, e uno di quelle principali è che si è usurata una parte meccanica o elettrica dello stesso che magari costituisce il sistema di apertura e chiusura della serranda

Un altro motivo che ci può spingere a chiamare questi tecnici specializzati nel settore e che magari la serranda ha problemi di funzionamento per quanto riguarda il motore elettrico e abbiamo avuto problemi per aprirla o per chiuderla magari, mentre andavano a prendere la macchina

Poi è anche possibile che questo tipo di controllo sia necessario per dei danni causati da atti vandalici o da eventi meteorologici e pensiamo a quando ci sono degli alluvioni con grandine, cosa che negli ultimi anni sono stati anche abbastanza frequenti

Quando questo tecnico specializzato che noi contatteremo verrà a casa nostra dovrà fare prima una verifica completa per capire le condizioni dei vari componenti della serranda motore elettrico incluso, e a quel punto potrà individuare delle anomalie o guasti così da procedere alla riparazione se possibile o alla sostituzione di quella componente che magari si è usurata e ormai non funziona più, cosa che succede soprattutto quando la serranda del garage ormai è troppo vecchia

Un'altra cosa molto importante riguarda il controllo dello stato degli accessori della serata del garage come possono essere gli interruttori di comando e i telecomandi e anche in questo caso possono essere sostituiti ove ci fosse una qualche necessità da questo punto di vista

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sono vari i fattori che possono incidere su preventivo finale di un controllo della serranda di un garage e non sono tutti fattore che possiamo predeterminare in astratto o anche per telefono perché magari vorremmo sapere prima quando andiamo a spendere per questo tipo di intervento

Infatti un tecnico per non fare una cattiva figura con noi nel dirci una cifra che poi quando viene a casa nostra deve smentire perché la diagnosi è stata scorretta vuole prima venire a domicilio e fare un check up della serranda come dicevamo nella prima parte e a quel punto ci può fare un preventivo più credibile

Preventivo che dipenderà dalla tipologia di motore elettrico, da eventuali parti di ricambio necessarie per la riparazione, dall'età della serranda e stiamo facendo solo degli esempi perché poi naturalmente ogni caso è a sé

E all'interno di questo preventivo ci sarà anche compreso un costo fisso che è il costo di chiamata