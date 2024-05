Nasce la "Comunità educante Vco" per contrastare la povertà educativa nei ragazzi

Sul territorio del Vco, grazie alla vincita del bando Comunità Educanti di Fondazione Con I Bambini, è nata la “Comunità educante Vco - Voce Coro Orchestra”, che ambisce a configurarsi come punto di riferimento educativo saldo e duraturo nel tempo, per contrastare la povertà educativa e potenziare il protagonismo giovanile, a partire dalla premessa che ciascun attore a livello territoriale è importante per creare le condizioni necessarie a raggiungere questi obiettivi.

Si tratta di una rete pubblico-privata ad oggi formata da 21 Marzo Aps, Ciss Verbano, Ciss Ossola, Ciss Cusio, La Bitta, Gruppo Abele di Verbania, Associazione Tra il Dire e il Fare, Mastronauta Aps, Enaip Piemonte, Vco Formazione, Associazione SuoniAMO e Comitato Territoriale Csi.

L’azione apripista è la realizzazione di una mappatura dei bisogni dei teenagers che vivono il territorio del Vco. Tutti i ragazzi tra gli 11 e i 19 anni possono partecipare attivamente a questo progetto compilando e diffondendo l’apposito questionario.