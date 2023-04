Quando parliamo di NCC economico parliamo del servizio di noleggio un conducente famosissimo ormai anche per le persone comuni così come esistono varie agenzie di autonoleggio a un conducente che offrono questo servizio, e quindi è chiaro che l'aumento della concorrenza ha fatto abbassare i prezzi e reso questo servizio più vantaggioso o comunque possibile per più persone rispetto a prima

Non possiamo negare infatti che fino a un po' di anni fa quando si parlava di noleggio con conducente di una macchina sembrava un mondo alieno per molte persone quasi un qualcosa di irraggiungibile se non per persone di business o persone famose che magari lo usavano questo servizio quando si muovevano nelle varie città per motivi professionali per esempio e in poche parole sembrava quasi un servizio di nicchia e non come ora un'alternativa di trasporto affidabile praticamente per chiunque

Poi le cose si evolvono anche per quanto riguarda il mercato e la concorrenza come accennavamo sopra, anche perché poi queste agenzie di autonoleggio con conducente giustamente facendo le loro di analisi di mercato e Aziendali si sono rese conto che c'erano delle fasce di persone potenzialmente da coinvolgere in quel servizio che poteva essere utile anche per loro

Ad esempio parliamo di persone che si muovono nelle varie città qui nel nostro Paese sia venendo dall'estero o anche da altre diciamo regioni e vanno nelle principali città per motivi di turismo o per motivi professionali e questa può essere un'alternativa interessante rispetto ai taxi, così come rispetto ai mezzi pubblici e soprattutto un'alternativa interessante rispetto al dover noleggiare una macchina senza conducente proprio per non stressarsi nella guida in poche parole

Anche perché sia che ci muoviamo per motivi professionali e sia che ci muoviamo per questioni turistiche non abbiamo voglia di stressarci nella guida ma anzi accettiamo con piacere che c'è un autista elegante, competente e disponibile che conosce a memoria il territorio e che ci può accompagnare in tutti i posti dove ci serve senza farci perdere tempo a cercare parcheggio o senza farci stressare in mezzo al traffico

Non è impossibile trovare un servizio di NCC economico se ci muoviamo con anticipo

Comunque per quanto riguarda le caratteristiche del servizio noi praticamente Se sappiamo di andare in una città e pensiamo di poterne avere bisogno Già possiamo contattarli per telefono e parlare con varie agenzie e spiegare di che tipo di itinerari abbiamo bisogno per capire quanto potremmo andare a spendere

In genere è molto frequente che le persone chiedono di essere accompagnate dall'aeroporto all'albergo e viceversa e poi in tanti altri casi chiedono di essere accompagnati in vari appuntamenti all'interno di un itinerario

Per quanto riguarda la questione economica come dicevamo nel titolo di questa seconda parte è chiaro che se vogliamo trovare un servizio economico non possiamo muoverci all'ultimo minuto, ma dobbiamo provare a prenotare con un certo anticipo con la certezza che comunque se anche arriviamo in ritardo con l'aereo e ci sono altri imprevisti la cifra rimarrà uguale