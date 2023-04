Quando parliamo della sostituzione delle molle serrande elettriche parliamo praticamente di un lavoro che può essere seguito da uno più tecnici specializzati in questo ambito e ne troviamo tanti se sappiamo scegliere e se abbiamo pazienza,anche perché è un tipo di intervento che richiede una conoscenza dettagliata di questo ambito ma soprattutto per quanto riguarda i componenti della serranda, così come non guasta avere una certa esperienza per quanto riguarda la rimozione e la sostituzione di queste molle

Molle che sono molto importanti nell'ambito di una serranda perché consentono alla stessa di potersi aprire e chiudere senza sforzi eccessivi e il problema è che nel tempo quando la serranda elettrica inizia ad usurarsi le stesse possono perdere elasticità e nei casi peggiori rompersi, e questo rende la manovra della serranda difficile o addirittura impossibile

I vari esperti nel settore che si approcceranno per risolvere questo problema come primo punto dovranno di sicuro individuare il tipo di molla utilizzata per quella serranda elettrica anche perché ci sono nel mercato varie molle, e tra quelle più comuni troviamo quelle a compressione così come quelle a trazione così come quelle a spirale che sono utilizzate perdo più per serrande leggere a differenza di quelle a trazione che menzionavamo che invece sono più adatte per quanto riguarda le serrande pesanti

Diciamo che dopo aver individuato questo primo punto, che comunque è un punto molto importante, perché capiamo la molla da sostituire poi bisogna svitare delle viti che fissano la copertura dell'alloggiamento delle molle questo permette l'accesso alla vecchia molla per poi smontarla e teniamo presente che dipendendo dalla molla che ci troviamo davanti comunque bisogna utilizzare alcuni strumenti specifici per rimuoverla, e uno di questi si chiama. estrattore per molla, e già il nome parla chiaro.





Non è per niente facile la sostituzione delle Molle di una serranda elettrica





A questo punto dopo che rimuoviamo le vecchie molle o meglio dopo che lo fanno gli esperti nel settore si può procedere con l'installazione di quelle nuove che richiede un'attenzione particolare, soprattutto per quanto riguarda la corretta posizione delle stesse sulla serranda elettrica, così come utilizzare delle viti di fissaggio corrette e a quel punto quando la molla sarà stata posizionata si può procedere con la chiusura dell'alloggiamento e con il serraggio delle viti di fissaggio

Teniamo anche presente che è un tipo di intervento che non possiamo fare in autonomia perché non abbiamo le competenze e non abbiamo nemmeno i dispositivi di protezione adeguati che hanno gli operai che lavorano per questo tipo di intervento e che conoscono tutte le procedure di sicurezza a memoria

Oltre al fatto che per garantire una corretta funzionalità della serranda elettrica di cui stiamo parlando bisogna eseguire una calibrazione accurata della tensione della nuova molla che è un qualcosa che richiede delle competenze specifiche tecniche che non tutti abbiamo e se non ci lavoriamo in questo ambito

Per quanto riguarda il prezzo dell'intervento dipende dal costo di chiamata e dipende da quanto ci impiegano per terminare