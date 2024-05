Torna il Weekend del Folklore di Santa Maria Maggiore

Il 29 e 30 giugno a Santa Maria Maggiore torna il Weekend del Folklore: la manifestazione, nata nel 2022 per festeggiare i primi 100 anni del Gruppo Folkloristico, si sta consolidando quale appuntamento fisso dell'estate vigezzina, volto a valorizzare il patrimonio tradizionale della valle dei pittori. Sabato 29 giugno, dalle ore 10.00, i membri del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo passeggeranno in abiti tradizionali lungo vie e vicoli di Santa Maria Maggiore, per una sorta di flash mob che porterà i visitatori a vivere un emozionante salto nel passato tra fine '700 e inizi '800. Alle ore 11.00, presso la Sala Mandamentale del Centro Culturale Vecchio Municipio, presentazione del libro a cura di Giacomo Bonzani “Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo un secolo e più di folklore”, e inaugurazione della mostra “Arti e Tradizioni: ieri e oggi in Valle Vigezzo” a cura di Maria Vittoria Gennari, con visita guidata al “Locale costumi e tradizioni vigezzine”, recentemente rinnovato, al secondo piano della Casa del Profumo Feminis-Farina.

Alle 17.00 il Gruppo Folk sarà presente all'inaugurazione della mostra realizzata presso la Scuola di Belle Arti e dedicata alla riscoperta di Gian Maria Rastellini. La giornata di sabato 29 giugno si chiuderà nel Parco di Villa Antonia con lo spettacolo folkloristico del Gruppo “Canterini e Danzerini Romagnoli Turibio Baruzzi APS”.

Domenica 30 giugno è la giornata clou del fine settimana dedicato al folklore, non solo vigezzino: la grande sfilata di gruppi nazionali e internazionali, infatti, porterà a Santa Maria Maggiore colori e suggestioni anche lontani. Alle ore 10.00 è fissata la partenza da Piazza Gennari delle centinaia di partecipanti che sfileranno attraverso Via Benefattori, Piazza Risorgimento e percorreranno tutto il centro storico del paese. Alle ore 11.00 la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale “Vergine Assunta”, al termine della quale i gruppi allieteranno con musiche e balli il centro di Santa Maria Maggiore. Dalle 15.30 il ritrovo è nel Parco di Villa Antonia per un pomeriggio di festa, con musiche e danze.