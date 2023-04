Temporanea la chiusura dell'ufficio Inail di piazza Matteotti

Ieri sera il sindaco Lucio Pizzi ha spiegato che la direttrice Inail (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) ha definito solo temporanea la chiusura dell'ufficio di piazza Matteotti a Domodossola.

Il primo cittadino lo ha comunicato in consiglio comunale rispondendo ad un interpellanza dei consiglieri del Pd, Claudio Miceli ed Ettore Ventrella. Pizzi ha anche aggiunto di aver dato la disponibilità di due locali comunali per ospitare temporaneamente gli uffici almeno per la parte amministrativa.

Miceli, illustrando l'interpellanza, chiedeva al sindaco di attivarsi con la direzione generale dell’Inail “per verificare le scelte adottate sull’agenzia domese chiusa dall'11 aprile, con disagi per gli utenti che devono rivolgersi alla sede di Gravellona Toce.

All'interpellanza hanno risposto sia l'assessore all'ambiente Daniele Folino che il sindaco. Folino ha spiegato di aver verificato la situazione con il dirigente. “C'è un sito oggetto di valutazione per un tetto con eternit che era stato incapsulato per verifiche di Asl e Arpa, ci sono state ulteriori sopralluoghi quest'anno – ha detto Folino - ma ad oggi non c'è un'ordinanza di rimozione contingente del tetto da parte dell'amministrazione. Nonostante ciò – ha concluso Folino- la direttrice ha assunto delle decisioni in relazione a problematiche del personale interne all'ufficio, legate a una potenziale esposizione per un tetto vicino in amianto”.

Il sindaco si è detto meravigliato per la decisione di chiudere l'ufficio senza esserne informato. Dice Pizzi: “C'è una procedura in corso che ancora non è chiusa, quindi la chiusura è stata legata a dinamiche interne per una ipotetica potenziale esposizione, questo lascia perplessità. Ho sentito il direttore territoriale dell'Inail che ha espresso la decisione di non chiudere l'ufficio in via definitiva. La sospensione è legata a una situazione temporanea. Ho dato la disponibilità di un paio di uffici che è venuta a visionare. La situazione è complessa, hanno esigenze particolari per quanto riguarda l'aspetto medico e ambulatoriale ma ho avanzato la proposta che almeno la parte amministrativa resti aperta a Domodossola anche in questo periodo.