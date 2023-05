Approvato il rendiconto finanziario di gestione 2022

Il consiglio comunale con 11 voti favorevoli e 3 astenuti - i due consiglieri del Pd Claudio Miceli ed Ettore Ventrella e Angelo Tandurella di Fratelli d'Italia - ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario del 2022 che chiude, come ha spiegato l'assessore al Bilancio Gabriella Giacomello, con un risultato di amministrazione di 6.693.465 euro.

La quota libera di avanzo di amministrazione è di 1.129.926 euro. Sempre durante l'ultimo consiglio comunale è stata approvata inoltre, con 11 voti favorevoli e tre astenuti -Ventrella e Miceli del Pd e Tandurella di FdI-, una variazione di bilancio che prevede l'applicazione di avanzo vincolato per 389.202 euro e l'applicazione di avanzo libero per 347.260 euro.

Le applicazioni più consistenti per l'avanzo vincolato riguardano 52.176 euro derivanti dai corrispettivi Conai vincolati a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, 121.000 euro fondi Pnrr per il teatro Galletti, 18.303 fondo ristorno frontalieri per riqualificare via Francioli, 58.000 euro fondi di Pnrr per la riqualificazione delle aree esterne dell'impianto sportivo Curotti.

Per l'applicazione di avanzo libero le voci principali sono 117.600 euro per la revisione prezzi del progetto emblematici e per l'Iva sul fondo di compensazione prezzi, 115.000 euro per l'implementazione software ed hardware richiesti al Comune dal servizio informatico, 40 mila euro per l'implementazione del servizio di videosorveglianza. Ancora, 37 mila euro per le scuole medie per attrezzature sportive per le palestre, per aule multimediali e per la manutenzione straordinaria delle aule. 15.500 euro per il servizio di polizia locale per l'acquisto di un sistema di rilevazione 3D dei sinistri stradali.