Consorzio Roggia dei Borghesi in assemblea per il rinnovo del consiglio direttivo

L'amministrazione domese segnala che è convocata l’Assemblea Generale dell’Utenza del Consorzio Roggia dei Borghesi, ai sensi dello Statuto, martedì 16 maggio nella sala storica del Municipio, in seduta ordinaria per le ore 17 in prima convocazione ed alle 18 in seconda. L'incontro in seguito alla richiesta di Convocazione dell’Assemblea Generale, formulata dal Comune di Domodossola il 24 aprile.

All'ordine del giorno il rinnovo del consiglio direttivo. La seduta sarà valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Consortisti e questi rappresentino la metà del contributo annuo totale. Trascorsa un’ora l’Assemblea si riterrà validamente riunita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.